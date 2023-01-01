Хрустальный башмачок (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

Киноверсия балета «Золушка» Сергея Прокофьева, поставленная советским режиссером-сказочником Александром Роу и балетмейстером Ростиславом Захаровым. Знаменитая история, рассказанная в танце. Золушка — несчастная девушка, которую мачеха и сводные сестры считают своей прислугой. Ее даже не хотят пускать на королевский бал, чтобы она ни в коем случае не смогла привлечь внимание прекрасного принца. Но помочь Золушке берется фея-крестная, которая дарит ей прекрасное платье, пару хрустальных башмачков и отправляет в карете на бал. Принц сразу же обращает внимание на незнакомую девушку ослепительной красоты. Правда, волшебство потеряет силу, когда часы пробьют полночь.



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