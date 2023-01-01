Хрустальный башмачок
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Хрустальный башмачок

Хрустальный башмачок (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

8.41960, Хрустальный башмачок
Мюзикл, Семейный79 мин0+

О фильме

Киноверсия балета «Золушка» Сергея Прокофьева, поставленная советским режиссером-сказочником Александром Роу и балетмейстером Ростиславом Захаровым. Знаменитая история, рассказанная в танце. Золушка — несчастная девушка, которую мачеха и сводные сестры считают своей прислугой. Ее даже не хотят пускать на королевский бал, чтобы она ни в коем случае не смогла привлечь внимание прекрасного принца. Но помочь Золушке берется фея-крестная, которая дарит ей прекрасное платье, пару хрустальных башмачков и отправляет в карете на бал. Принц сразу же обращает внимание на незнакомую девушку ослепительной красоты. Правда, волшебство потеряет силу, когда часы пробьют полночь.

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Страна
СССР
Жанр
Семейный, Мюзикл, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хрустальный башмачок»