Хрустальное небо вчерашнего дня
Актёры и съёмочная группа фильма «Хрустальное небо вчерашнего дня»

Режиссёры

Си Чао

Xi Chao
Режиссёр

Актёры

Су Шанцин

Su Shangqing
АктёрTu Xiaoyi
Дуань Исюань

Duan Yixuan
АктрисаYao Zhetian
Ван Ибо

Wang Yibo
АктёрQi Jingxuan
Ма Баньма

Ma Banma
АктёрHuasheng

Сценаристы

Гун Ицзянь

Gong Yijian
Сценарист

Актёры дубляжа

Андрей Мишутин

Актёр дубляжа
Ева Финкельштейн

Актриса дубляжа
Александра Остроухова

Актриса дубляжа
Денис Строев

Актёр дубляжа
Сергей Пономарёв

Актёр дубляжа