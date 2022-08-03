Хрустальное небо вчерашнего дня
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Хрустальное небо вчерашнего дня

Хрустальное небо вчерашнего дня (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.92018, Zuo ri qing kong
Мультфильм, Мелодрама78 мин18+

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О фильме

Старшеклассник Ван не преуспел в учебе, но очень хорошо рисует, поэтому его отбирают на конкурс с отличницей Юи, в которую парень тут же влюбляется. Пока он не осмеливается признаться в своих чувствах, в класс приходит новый ученик, который становится другом Вана и привлекает внимание Юи.

Страна
Китай
Жанр
Мультфильм, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb