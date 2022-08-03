Хрустальное небо вчерашнего дня (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.92018, Zuo ri qing kong
Мультфильм, Мелодрама78 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Старшеклассник Ван не преуспел в учебе, но очень хорошо рисует, поэтому его отбирают на конкурс с отличницей Юи, в которую парень тут же влюбляется. Пока он не осмеливается признаться в своих чувствах, в класс приходит новый ученик, который становится другом Вана и привлекает внимание Юи.
СтранаКитай
ЖанрМультфильм, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb