Старшеклассник Ван не преуспел в учебе, но очень хорошо рисует, поэтому его отбирают на конкурс с отличницей Юи, в которую парень тут же влюбляется. Пока он не осмеливается признаться в своих чувствах, в класс приходит новый ученик, который становится другом Вана и привлекает внимание Юи.

