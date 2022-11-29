Научно-фантастический киноальманах с историями о людях, которые пытаются выжить во враждебном будущем. Кая Торрес — единственная выжившая на своем космическом корабле, дрейфующем вокруг черной дыры. Единственный ее собеседник — картограф Молот, затерявшийся на незнакомой планете. Теперь они проводят время, пытаясь понять, как выбраться, и беседуя друг с другом. Девочка-подросток Ид летела на Землю, когда двигатели корабля отказали, а ее отец потерял сознание. Теперь она пытается получить доступ к системе, чтобы сделать ему операцию. В постапокалиптическом мире, наполненном опасными монстрами, живущая в бункере женщина отправляется в экспедицию на поверхность. Между обитателями подземной марсианской колонии возникает симпатия под пристальным надзором ученых. В будущем, когда на Земле обостряются споры вокруг искусственного интеллекта, одаренный ученый готовит девушку-робота к путешествию в четвертое измерение, чтобы предсказать ход предстоящей войны. Увидеть сразу пять фантастических историй вы сможете, если будете смотреть фильм «Хроники апокалипсиса» онлайн в сервисе Wink.



