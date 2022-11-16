Хребет дьявола
Wink
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Хребет дьявола
6.52021, Shookum Hills
Ужасы85 мин18+

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Хребет дьявола (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Интригующий хоррор о шахтерском городе-призраке, хранящем страшную тайну. Американская адаптация отечественного фильма «Кольская сверхглубокая».

В 1970-х годах небольшое поселение Шукум-Хиллз зависело от угольной шахты, в которой трудилось почти все мужское население города. Из-за страшного пожара, произошедшего под землей, большинство рабочих и их семей погибло, а остальные покинули это место. Спустя много лет группа геологов берет на работу отчаянную искательницу приключений Арианну с целью отыскать заброшенный городок и изучить шахту. На своем пути ученые встречают людей из близлежащих поселений, которые настоятельно советуют путешественникам забыть о гиблом месте и вернуться домой. Однако геологи не сдаются и вскоре находят таинственную угольную шахту. Они даже не подозревают, какую ошибку совершили, отправившись сюда и раскопав тайны прошлого.

Какая участь ждет Арианну и группу ученых, узнаете в динамичном хорроре «Хребет дьявола». Фильм 2021, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хребет дьявола»