Хребет дьявола (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Интригующий хоррор о шахтерском городе-призраке, хранящем страшную тайну. Американская адаптация отечественного фильма «Кольская сверхглубокая».
В 1970-х годах небольшое поселение Шукум-Хиллз зависело от угольной шахты, в которой трудилось почти все мужское население города. Из-за страшного пожара, произошедшего под землей, большинство рабочих и их семей погибло, а остальные покинули это место. Спустя много лет группа геологов берет на работу отчаянную искательницу приключений Арианну с целью отыскать заброшенный городок и изучить шахту. На своем пути ученые встречают людей из близлежащих поселений, которые настоятельно советуют путешественникам забыть о гиблом месте и вернуться домой. Однако геологи не сдаются и вскоре находят таинственную угольную шахту. Они даже не подозревают, какую ошибку совершили, отправившись сюда и раскопав тайны прошлого.
Какая участь ждет Арианну и группу ученых, узнаете в динамичном хорроре «Хребет дьявола». Фильм 2021, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- БПРежиссёр
Брэдли
Паркер
- АСАктриса
Алисия
Санс
- АКАктёр
Адан
Канто
- Актёр
Уилл
Пэттон
- ЗЭАктёр
Зак
Эйвери
- ЧУАктёр
Чиназа
Уче
- ДСАктёр
Джонатан
Садовский
- ДЛАктриса
Джесси
ЛаТуретт
- УМАктёр
Уильям
Марк Маккалло
- АТАктёр
Альфа
Триветт
- ТПАктёр
Том
Проктер
- АДПродюсер
Алехандро
Де Леон
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- НФКомпозитор
Нима
Фахрара