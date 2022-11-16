Интригующий хоррор о шахтерском городе-призраке, хранящем страшную тайну. Американская адаптация отечественного фильма «Кольская сверхглубокая».



В 1970-х годах небольшое поселение Шукум-Хиллз зависело от угольной шахты, в которой трудилось почти все мужское население города. Из-за страшного пожара, произошедшего под землей, большинство рабочих и их семей погибло, а остальные покинули это место. Спустя много лет группа геологов берет на работу отчаянную искательницу приключений Арианну с целью отыскать заброшенный городок и изучить шахту. На своем пути ученые встречают людей из близлежащих поселений, которые настоятельно советуют путешественникам забыть о гиблом месте и вернуться домой. Однако геологи не сдаются и вскоре находят таинственную угольную шахту. Они даже не подозревают, какую ошибку совершили, отправившись сюда и раскопав тайны прошлого.



Какая участь ждет Арианну и группу ученых, узнаете в динамичном хорроре «Хребет дьявола». Фильм 2021, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, доступен на видеосервисе Wink!

