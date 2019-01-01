Храбрецы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с китайской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Китайский фильм-катастрофа рассказывает об отважных пожарных, которые пытаются сдержать страшный пожар, возникший после взрыва на крупном нефтепроводе. Удастся ли героям ликвидировать последствия аварии?



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