Хостел 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.72011, Hostel: Part III
Ужасы84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Мальчишники в Лас-Вегасе необязательно заканчиваются похмельем: финал может оказаться куда более мрачным. В разгар холостяцкого кутежа четверо друзей получают соблазнительное предложение — отправиться с двумя сексапильными красавицами на частную вечеринку. Там тоже делают ставки, но только… на человеческие жизни.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb