Хостел 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Мальчишники в Лас-Вегасе необязательно заканчиваются похмельем: финал может оказаться куда более мрачным. В разгар холостяцкого кутежа четверо друзей получают соблазнительное предложение — отправиться с двумя сексапильными красавицами на частную вечеринку. Там тоже делают ставки, но только… на человеческие жизни.

