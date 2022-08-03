Хостел 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.72011, Hostel: Part III
Ужасы84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Мальчишники в Лас-Вегасе необязательно заканчиваются похмельем: финал может оказаться куда более мрачным. В разгар холостяцкого кутежа четверо друзей получают соблазнительное предложение — отправиться с двумя сексапильными красавицами на частную вечеринку. Там тоже делают ставки, но только… на человеческие жизни.
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СШРежиссёр
Скотт
Шпигель
- Актёр
Кип
Парду
- БХАктёр
Брайан
Хэллисей
- Актёр
Джон
Хенсли
- СХАктриса
Сара
Хабель
- Актёр
Крис
Кой
- Актёр
Скайлер
Стоун
- Актёр
Томас
Кречман
- СЭАктриса
Сулай
Энао
- НШАктёр
Никола
Шкрели
- ДКАктёр
Деррик
Карр
- Сценарист
Элай
Рот
- КБПродюсер
Крис
Бриггс
- МФПродюсер
Майк
Флайсс
- РХПродюсер
Руй
Хорхе Тейшейра Да Коста Реис
- РДХудожник
Роджер
Дж. Форкер
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман