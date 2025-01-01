Хосе Рамирес vs Рансес Бартелеми (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC и WBO Хосе Рамирес возвращается после года с лишним без боев. Болезненное поражение, лишившее американца двух титулов, так и остается единственным в его карьере. Надолго ли?



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