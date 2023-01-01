Хорошая жизнь
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Хорошая жизнь

Хорошая жизнь (фильм, 1996) смотреть онлайн

7.01996, La buena vida
Драмы, Комедии102 мин18+

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Сюжет

Трагикомическое повествование о жизни 14-летнего Тристана, которому предстоит решить нелегкие вопросы своего жития-бытия. В начале фильма он решает посвятить себя писательству и потерять девственность, пока его родители уехали в отпуск. Но все его планы рушатся от одного телефонного звонка, сообщающего, что его мама и папа погибли в автокатастрофе. И теперь Тристану действительно предстоит взять свою судьбу в свои собственные руки...

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Информация

Страна
Франция, Испания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошая жизнь»

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