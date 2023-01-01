Хорошая жизнь (фильм, 1996) смотреть онлайн
7.01996, La buena vida
Драмы, Комедии102 мин18+
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Сюжет
Трагикомическое повествование о жизни 14-летнего Тристана, которому предстоит решить нелегкие вопросы своего жития-бытия. В начале фильма он решает посвятить себя писательству и потерять девственность, пока его родители уехали в отпуск. Но все его планы рушатся от одного телефонного звонка, �сообщающего, что его мама и папа погибли в автокатастрофе. И теперь Тристану действительно предстоит взять свою судьбу в свои собственные руки...
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Информация
Рейтинг
6.6 IMDb
- ДТРежиссёр
Давид
Труэба
- ФРАктёр
Фернандо
Рамальо
- ЛХАктриса
Лусия
Хименес
- ЛКАктёр
Луис
Куэнка
- ИОАктриса
Изабель
Отеро
- ХХАктёр
Хоэль
Хоан
- Актриса
Вики
Пенья
- ХБАктёр
Хорди
Бош
- АРАктриса
Альма
Роза Кастелланос
- МААктриса
Мунтса
Альканьис
- ОГАктёр
Орестес
Гас
- ДТСценарист
Давид
Труэба
- АУПродюсер
Ана
Уэте
- КУПродюсер
Кристина
Уэте
- Продюсер
Фернандо
Труэба
- ЭШПродюсер
Эммануэль
Шлюмберже
- ВЛОператор
Вильям
Любчански
- АДКомпозитор
Антуан
Дюамель