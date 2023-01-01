Хорошая жизнь (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Трагикомическое повествование о жизни 14-летнего Тристана, которому предстоит решить нелегкие вопросы своего жития-бытия. В начале фильма он решает посвятить себя писательству и потерять девственность, пока его родители уехали в отпуск. Но все его планы рушатся от одного телефонного звонка, �сообщающего, что его мама и папа погибли в автокатастрофе. И теперь Тристану действительно предстоит взять свою судьбу в свои собственные руки...



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