Хорошая девочка Лида
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Хорошая девочка Лида

Хорошая девочка Лида (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.22021, Хорошая девочка Лида
Короткометражка14 мин18+

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О фильме

Лиде и Боре по двадцать лет, они обычная, ничем не примечательная пара. Он работает на заводе, она в кофейне. Проблемы у них как у всех, радости и мечты как у всех, и в общем жизнь как у всех. Но однажды утром Лида приходит домой с подозрительным пятном на шее.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Хорошая девочка Лида»