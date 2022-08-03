Хорошая девочка Лида (фильм, 2021) смотреть онлайн

Лиде и Боре по двадцать лет, они обычная, ничем не примечательная пара. Он работает на заводе, она в кофейне. Проблемы у них как у всех, радости и мечты как у всех, и в общем жизнь как у всех. Но однажды утром Лида приходит домой с подозрительным пятном на шее.

