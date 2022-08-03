Хорошая девочка Лида (фильм, 2021) смотреть онлайн
7.22021, Хорошая девочка Лида
Короткометражка14 мин18+
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О фильме
Лиде и Боре по двадцать лет, они обычная, ничем не примечательная пара. Он работает на заводе, она в кофейне. Проблемы у них как у всех, радости и мечты как у всех, и в общем жизнь как у всех. Но однажды утром Лида приходит домой с подозрительным пятном на шее.
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
КачествоFull HD
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АЕРежиссёр
Антон
Елисеев
- ВЛАктриса
Виктория
Лемешенко
- ВМАктёр
Владислав
Мелихов
- АПАктриса
Анастасия
Панькова
- ТБАктриса
Татьяна
Бунькова
- ВПАктёр
Валерий
Петунин
- РЦАктёр
Роман
Цыруль
- АЛАктриса
Анастасия
Лыхенко
- АТАктриса
Анастасия
Турховская
- ВЛАктёр
Владимир
Лободин
- ДУАктёр
Джагарханир
Уктомович
- РКСценарист
Роман
Козырчиков
- АЕСценарист
Антон
Елисеев
- АРПродюсер
Артем
Репешко
- КВПродюсер
Кирилл
Возжаев
- АСПродюсер
Алексей
Стасюк
- ММХудожница
Мария
Масловская
- АТМонтажёр
Алёна
Тремазова
- АКОператор
Антон
Колмаков