Холодный детектив (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший детектив помогает полиции найти преступников, взявших в свои руки правосудие и убивающих фигурантов нераскрытых дел. Фильм «Холодный детектив» — экшен-триллер из Гонконга с захватывающими перестрелк�ами и неожиданными поворотами сюжета.



Ли Чун когда-то работал в гонконгской полиции, но недовольство руководством и навязчивые видения, в которых Ли видел демонов и призраков погибших людей, привели его к отставке. Теперь Ли остался без постоянной крыши над головой, но продолжает расследовать дела, которые полиция оставила нераскрытыми. Тем временем в Гонконге начинает орудовать группа преступников, расправляющихся с бывшими подозреваемыми, которым не смогли предъявить обвинения в убийстве. Чтобы выйти на след группы, полиции нужна помощь Ли Чуна.



Сможет ли он справиться с демонами внутри и вокруг себя, расскажет триллер «Холодный детектив». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



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