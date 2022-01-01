Холодный детектив (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Бывший детектив помогает полиции найти преступников, взявших в свои руки правосудие и убивающих фигурантов нераскрытых дел. Фильм «Холодный детектив» — экшен-триллер из Гонконга с захватывающими перестрелк�ами и неожиданными поворотами сюжета.
Ли Чун когда-то работал в гонконгской полиции, но недовольство руководством и навязчивые видения, в которых Ли видел демонов и призраков погибших людей, привели его к отставке. Теперь Ли остался без постоянной крыши над головой, но продолжает расследовать дела, которые полиция оставила нераскрытыми. Тем временем в Гонконге начинает орудовать группа преступников, расправляющихся с бывшими подозреваемыми, которым не смогли предъявить обвинения в убийстве. Чтобы выйти на след группы, полиции нужна помощь Ли Чуна.
Сможет ли он справиться с демонами внутри и вокруг себя, расскажет триллер «Холодный детектив». Фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Вай
Ка-Фай
- ШЛАктёр
Шон
Лау
- Актриса
Чарлин
Чой
- РЛАктёр
Рэймонд
Лам
- КЛАктриса
Карман
Ли
- ТКАктёр
Тань
Кай
- КЧАктёр
Карлос
Чан
- КТАктриса
Кэти
Тун
- ДХАктриса
Джина
Хо
- ДНАктёр
Дип
Нг
- ТХАктёр
Тимми
Хун
- СЧАктриса
Стефани
Че
- БЦАктёр
Бинь
Цзы
- ЛЦАктёр
Ли
Цзин
- ЭМАктёр
Эдвард
Ма
- АЮАктёр
Ангус
Юн
- ЛЦСценарист
Ли
Цзе
- ВКСценарист
Вай
Ка-Фай
- МТСценарист
Мак
Тинь-Шу
- ВКПродюсер
Вай
Ка-Фай
- ИЧПродюсер
Илэйн
Чу
- АЮПродюсер
Альберт
Юн
- ШКПродюсер
Шиу
Ким-Чау
- СЧХудожник
Стэнли
Чун
- ПТХудожница
Пат
Тан
- АЧОператор
Алан
Чэн
- ЧЧКомпозитор
Чун
Чи-Вин
- БЧКомпозитор
Бен
Чун