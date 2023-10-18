Холодное озеро (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Подросток находит в озере сверток с останками младенца и понимает, что с этим как-то связаны его новые соседи. Драматический триллер из Ирландии со звездой «Сексуального просвещения» Эммой Маки. Элейн и ее сын Том переезжают в старый семейный дом после трагического события, о котором они стараются не говорить. Том, избегая гнева матери, много времени проводит в одиночестве, собирая кости животных, разбросанные по округе. Однажды он вылавливает из обмелевшего озера таинственный сверток, в котором оказываются останки новорожденного ребенка. Том прячет находку под кроватью, сохранив случившееся в тайне. По соседству с ним живет Холли, страдающая от гиперопеки отца. Они с Томом быстро находят общий язык, но у девушки немало собственных секретов. Вскоре Том начинает подозревать, что его соседи как-то связаны со свертком из озера. Насколько опасны Холли и ее отец, расскажет «Холодное озеро» — фильм 2020 года смотреть онлайн можно на Wink.

