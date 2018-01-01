Wink
Холодная гонка
Актёры и съёмочная группа фильма «Холодная гонка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодная гонка»

Режиссёры

Саид Туляганов

Режиссёр

Актёры

Саид Туляганов

АктёрТомми Моретти
Шароф Эгамбердиев

Sharof Egamberdiev
АктёрБрайан
Зафар Сабиров

Zafar Sabirov
АктёрЭнди
Владимир Ульянов

АктёрКрис Бард
Анна Петренко

АктрисаЖанна
Александр Дмитриев

АктёрАлекс Калкин

Сценаристы

Саид Туляганов

Сценарист

Продюсеры

Саид Туляганов

Продюсер
Никита Шведов

Продюсер

Монтажёры

Отабек Атажанов

Otabek Atazhanov
Монтажёр

Операторы

Салохитдин Нажмиддинов

Salokhitdin Nazhmiddinov
Оператор

Композиторы

Эркин Давлетов

Erkin Davletov
Композитор