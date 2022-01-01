Холодная гонка (фильм, 2022) смотреть онлайн

Экстремальное противостояние двух путешественников, стремящихся к мировому рекорду, который может установить только один — вдохновленная реальными событиями приключенческая драма, снятая в живописных локациях. Крис и Томми гонятся за одной целью — стать первым человеком, который в одиночку перешел Антарктиду пешком. Но, когда они узнают о существовании друг друга, их схватка с природой перерастает в нездоровое противостояние, где во главе угла — тщеславие и стремление к мировой известности. На их пути — пробирающий до костей холод, сбивающий с ног ветер и нехватка провизии. Антарктика враждебна к человеку, но смогут ли два упорных мужчины помочь ближнему, когда на кону — собственный рекорд?



