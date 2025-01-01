Холланд (фильм, 2025) смотреть онлайн

2000 год. В окружении мельниц и тюльпанов Нэнси счастливо живёт в городке Холланд штата Мичиган, где чтят нидерландские культурные традиции. Женщина работает в местной школе, у неё прекрасный дом, любящий муж-оптометрист и замечательный сын. Однажды очередная поездка супруга на медицинскую конференцию вызывает у неё подозрение, что тот завёл интрижку на стороне, и с помощью коллеги-учителя Нэнси начинает расследование.



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