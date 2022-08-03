Ход вещей
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Ход вещей

Ход вещей (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, The Swing of Things
Комедия89 мин18+

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О фильме

Том и Лора собираются пожениться на Ямайке. По недосмотру парень заказывает проведение торжеств в одном из отелей, где обычно собираются свингеры. Но отступать некуда, ведь все приглашенные на свадьбу гости уже собрались в отеле.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ход вещей»