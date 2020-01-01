Хочу тебя
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Хочу тебя

Хочу тебя (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.02020, Sangre
Драмы98 мин18+

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Сюжет

Фернандо встречает Мелиссу и между ними вспыхивает страсть. Но и от романа со страстной танцовщицей Габриэлой он не намерен отказываться. Когда женщины узнают о существовании друг друга, ему придется распутывать клубок из влечения и одержимости. Куда его приведет животная жажда?

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Информация

Страна
Испания, Бразилия, Аргентина, Германия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.6 IMDb