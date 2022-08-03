Хочу. Не могу
Хочу. Не могу

Хочу. Не могу (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.52013, Premature
Фэнтези, Комедия89 мин18+

Для выпускника старших классов наступает самый главный день в его жизни, как в личном плане, так и в учебе. Но все обламывается, так и не дойдя до финала. Просыпаясь на следующее утро, он понимает, что попал в «День Сурка». И теперь ему предстоит раз за разом переживать все события этого самого главного дня, пока все не пройдет идеально. Но удастся ли ему выбраться из временной петли и сделать свои подростковые фантазии реальностью?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb