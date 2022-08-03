Хочу. Не могу (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.52013, Premature
Фэнтези, Комедия89 мин18+
О фильме
Для выпускника старших классов наступает самый главный день в его жизни, как в личном плане, так и в учебе. Но все обламывается, так и не дойдя до финала. Просыпаясь на следующее утро, он понимает, что попал в «День Сурка». И теперь ему предстоит раз за разом переживать все события этого самого главного дня, пока все не пройдет идеально. Но удастся ли ему выбраться из временной петли и сделать свои подростковые фантазии реальностью?
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДБРежиссёр
Дэн
Бирс
- ДКАктёр
Джон
Карна
- КФАктриса
Кэти
Финдлей
- КРАктёр
Крэйг
Робертс
- Актёр
Алан
Тьюдик
- КТАктриса
Кэролайн
Трэйвик
- КНАктриса
Кэти
Нилэнд
- СКАктёр
Стив
Култер
- ДНАктёр
Джастин
Норвуд
- АРАктёр
Адам
Риглер
- ДБСценарист
Дэн
Бирс
- МХСценарист
Мэтью
Харауиц
- Продюсер
Аарон
Райдер
- Продюсер
Глен
Баснер
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- РНМонтажёр
Роберт
Нассау
- ДЛОператор
Джимми
Линдси
- НУКомпозитор
Ник
Урата