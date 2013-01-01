Хлор
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Хлор

Хлор (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

5.92013, Chlorine
Драма, Комедия90 мин18+
Сюжет закручивается вокруг семьи, напряженно сражающейся за поддержание своего зажиточного стиля жизни в черезмерно материалистичной Новой Англии…

О фильме

Неизвестно точно, когда Джорджи закончила с постройкой карьеры, полностью посвятив себя семье. Однако теперь героиня находится в том частом для домохозяек состоянии, когда она занимается всем понемногу, но чем-то конкретным не занимается.
Джорджи гоняет на мотоцикле – так она не замечает свой возраст. Джорджи заставляет всю семью завтракать вместе – так она не замечает, что уже давно потеряла авторитет для детей-подростков. Джорджи посещает вечеринки богатых друзей – так она не замечает, что в реальности её финансовое состояние сильно хуже, чем у знакомых.
Также в список основных проблем входит заметная трещина в отношениях с мужем Роджером. Возможно, что внезапно открывшиеся денежные перспективы помогут спасти брак.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.6 IMDb