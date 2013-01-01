Хлор (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Неизвестно точно, когда Джорджи закончила с постройкой карьеры, полностью посвятив себя семье. Однако теперь героиня находится в том частом для домохозяек состоянии, когда она занимается всем понемногу, но чем-то конкретным не занимается.
Джорджи гоняет на мотоцикле – так она не замечает свой возраст. Джорджи заставляет всю семью завтракать вместе – так она не замечает, что уже давно потеряла авторитет для детей-подростков. Джорджи посещает вечеринки богатых друзей – так она не замечает, что в реальности её финансовое состояние сильно хуже, чем у знакомых.
Также в список основных проблем входит заметная трещина в отношениях с мужем Роджером. Возможно, что внезапно открывшиеся денежные перспективы помогут спасти брак.
Хлор смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Джей
Алаймо
- Актриса
Кира
Седжвик
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- ТСАктёр
Том
Сайзмор
- ЭРАктриса
Элизабет
Рём
- РКАктёр
Риз
Койро
- ФКАктриса
Флора
Кросс
- Актёр
Райан
Доноху
- МХАктриса
Мишель
Хикс
- ДБАктёр
Джордан
Бэлфи
- ДУАктриса
Дрима
Уокер
- ДАСценарист
Джей
Алаймо
- ДАПродюсер
Джей
Алаймо
- КБПродюсер
Кристофер
Битти
- ДМПродюсер
Джозеф
Маззелла
- КТХудожник
Крис
Трухильо
- ДДКомпозитор
Джей
Делла Валле