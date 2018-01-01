Этот фильм пока недоступен
Хищник Юрского Периода (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Британский экшен об искусственно выведенном древнем хищнике, нагоняющем ужас на людей. Ученый Мигель Дамас, долгие годы работавший над возрождением динозавров, умирает, а его детище — воскрешенный тиран�нозавр рекс — сбегает из лаборатории на территории Великобритании. Тем временем бывший военный Хоукинс после драки в баре попадает в тюрьму, откуда ему удается выйти благодаря залогу от незнакомца. Спаситель просит Хоукинса об ответной услуге — поймать и обезвредить доисторического монстра. Отважный военный собирает свой отряд и отправляется на задание. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Хищник Юрского периода» 2018 года в хорошем качестве!
Хищник Юрского Периода смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.