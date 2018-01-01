Хищник Юрского Периода (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Британский экшен об искусственно выведенном древнем хищнике, нагоняющем ужас на людей. Ученый Мигель Дамас, долгие годы работавший над возрождением динозавров, умирает, а его детище — воскрешенный тиран�нозавр рекс — сбегает из лаборатории на территории Великобритании. Тем временем бывший военный Хоукинс после драки в баре попадает в тюрьму, откуда ему удается выйти благодаря залогу от незнакомца. Спаситель просит Хоукинса об ответной услуге — поймать и обезвредить доисторического монстра. Отважный военный собирает свой отряд и отправляется на задание. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть онлайн фильм «Хищник Юрского периода» 2018 года в хорошем качестве!



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