Хэллоуин (фильм, 1978) смотреть онлайн
О фильме
Убийца-психопат Майкл Майерс, будучи ребенком, совершил убийство собственной сестры в Хэллоуин - День Всех Святых. 15 лет спустя маньяк-убийца снова взялся за старое и терроризирует небольшой городок. Он сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы снова наносить свои смертельные удары в Хэллоуин.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДКРежиссёр
Джон
Карпентер
- ДПАктёр
Дональд
Плезенс
- ДЛАктриса
Джейми
Ли Кёртис
- НКАктриса
Нэнси
Кайс
- ПСАктриса
П.Дж.
Соулз
- ЧСАктёр
Чарльз
Сайферс
- КРАктриса
Кайл
Ричардс
- БЭАктёр
Брайан
Эндрюс
- ДМАктёр
Джон
Майкл Грэхэм
- НСАктриса
Нэнси
Стивенс
- АМАктёр
Артур
Мэлет
- ДКСценарист
Джон
Карпентер
- ДХСценарист
Дебра
Хилл
- МАПродюсер
Мустафа
Аккад
- ДКПродюсер
Джон
Карпентер
- ДХПродюсер
Дебра
Хилл
- КЛПродюсер
Кул
Ласби
- КСХудожник
Крэйг
Стернс
- ЧБМонтажёр
Чарльз
Борнстейн
- ТЛМонтажёр
Томми
Ли Уоллес
- Оператор
Дин
Канди
- ДККомпозитор
Джон
Карпентер