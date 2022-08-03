Хэллоуин
Wink
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Хэллоуин
7.91978, Halloween
Ужасы, Триллер87 мин18+

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Хэллоуин (фильм, 1978) смотреть онлайн

О фильме

Убийца-психопат Майкл Майерс, будучи ребенком, совершил убийство собственной сестры в Хэллоуин - День Всех Святых. 15 лет спустя маньяк-убийца снова взялся за старое и терроризирует небольшой городок. Он сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы снова наносить свои смертельные удары в Хэллоуин.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хэллоуин»