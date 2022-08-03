Хэллоуин (фильм, 1978) смотреть онлайн

Убийца-психопат Майкл Майерс, будучи ребенком, совершил убийство собственной сестры в Хэллоуин - День Всех Святых. 15 лет спустя маньяк-убийца снова взялся за старое и терроризирует небольшой городок. Он сбежал из приюта для психически ненормальных, чтобы снова наносить свои смертельные удары в Хэллоуин.

