Любитель быстрых машин подвергает опасности себя и родных, когда помогает обчистить не тех людей. Безбашенный комедийный боевик «Хазард» — фильм, покоривший сердца зрителей лондонского жанрового фестиваля FrightFest.



Больше всего на свете Ноа Хазард обожает три вещи: девушку Лею, дочь Зиту и свой безупречный золотистый «Лексус». Остальное в его жизни не так прекрасно. У Ноа нет работы, нет денег, и все время, которое он не проводит с Леей и Зитой, он посвящает делам весьма сомнительным. Однажды Хазард встречает кузена Карлоса и его подельника Клуда, вместе с которыми едет на обычный грабеж. Однако вскоре выясняется, что обчистили они совсем не обычного лузера и что украденные вещи владельцу гораздо важнее денег. Теперь за ними открывается охота, куда со временем втягиваются все больше людей.



Сможет ли главный герой выпутаться из передряги и спасти родных, вы узнаете, когда будете смотреть «Хазард» — фильм 2022 года доступен на видеосервисе Wink.

