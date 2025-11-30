Хайме Мунгия vs Такеши Иноуэ (фильм, 2019) смотреть онлайн

Хайме Мунгия, кажется, никогда не устанет выигрывать – у мексиканца в послужном списке 31 бой и 31 победа, включая две защиты титула чемпиона мира WBO. Пора приступать к третьей! Такеши Иноуэ выглядит откровенно обреченным на провал, но вообще-то и у него есть заметные достижения на региональном и континентальном уровне. К тому же у японца тоже не было поражений. Сможет ли Такеши чем-то удивить Мунгию?

