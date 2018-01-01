Wink
Хайди. Моя хитрая рысь
Актёры и съёмочная группа фильма «Хайди. Моя хитрая рысь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хайди. Моя хитрая рысь»

Режиссёры

Тоби Шварц

Toby Schwarz
Режиссёр
Айзея Рока Берриди

Aizea Roca Berridi
Режиссёр

Актёры

Майкл Маккоун

Michael McCown
АктёрMr. Schnaittinger (OV)
Макс Гирман

Max Giermann
АктёрSchnaittinger

Сценаристы

Тесс Мейер

Tess Meyer
Сценарист
Йоханна Шпири

Johanna Spyri
Сценарист
Маркус Сауэрман

Marcus Sauermann
Сценарист
Питер Доллингер

Peter Dollinger
Сценарист
Роб Спрэклинг

Rob Sprackling
Сценарист

Продюсеры

Бенжамин Эй

Benjamin Ey
Продюсер
Торстен Вегенер

Thorsten Wegener
Продюсер
Эми Хинтеркирчер

Amy Hinterkircher
Продюсер
Дарио Санчес Диас

Dario Sanchez Diaz
Продюсер

Композиторы

Уте Энгельхардт

Ute Engelhardt
Композитор