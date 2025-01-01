Фильм Хайди. Моя хитрая рысь

Хайди. Моя хитрая рысь
2025, Heidi - Rescue of the Lynx
Мультфильм, Семейный6+
Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зелёным Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысёнка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.

Германия, Испания, Бельгия
Семейный, Мультфильм
Full HD

