Фильм Хайди. Моя хитрая рысь

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зелёным Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысёнка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.



