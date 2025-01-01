Фильм Хайди. Моя хитрая рысь
2025, Heidi - Rescue of the Lynx
Мультфильм, Семейный6+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зелёным Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысёнка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.
Хайди покупка билетов в кино онлайн
СтранаГермания, Испания, Бельгия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Рейтинг
- ТШРежиссёр
Тоби
Шварц
- АРРежиссёр
Айзея
Рока Берриди
- ММАктёр
Майкл
Маккоун
- МГАктёр
Макс
Гирман
- ТМСценарист
Тесс
Мейер
- ЙШСценарист
Йоханна
Шпири
- МССценарист
Маркус
Сауэрман
- ПДСценарист
Питер
Доллингер
- РССценарист
Роб
Спрэклинг
- БЭПродюсер
Бенжамин
Эй
- ТВПродюсер
Торстен
Вегенер
- ЭХПродюсер
Эми
Хинтеркирчер
- ДСПродюсер
Дарио
Санчес Диас
- УЭКомпозитор
Уте
Энгельхардт