Wink
Фильмы
Харви Бикс. Фермионы|Палкобол
Актёры и съёмочная группа фильма «Харви Бикс. Фермионы|Палкобол»

Актёры и съёмочная группа фильма «Харви Бикс. Фермионы|Палкобол»

Режиссёры

Дерек Эваник

Дерек Эваник

Derek Evanick
Режиссёр
Хануэль Меркадо

Хануэль Меркадо

Januel Mercado
Режиссёр

Актёры

Анджелина Уолер

Анджелина Уолер

Angelina Wahler
АктрисаFee
Макс Чарльз

Макс Чарльз

Max Charles
АктёрHarvey Beaks
К.Х. Гринблатт

К.Х. Гринблатт

C.H. Greenblatt
АктёрDade
Томас Робинсон

Томас Робинсон

Thomas Robinson
АктёрFoo
Скотт Эдсит

Скотт Эдсит

Scott Adsit
АктёрIrving Beaks
Мадлен Карри

Мадлен Карри

Madeleine Curry
АктрисаPiri Piri
Керри Кенни

Керри Кенни

Kerri Kenney
АктрисаMiriam Beaks
Андрес Салафф

Андрес Салафф

Andres Salaff
АктёрPrincess
Мэттью Чжан

Мэттью Чжан

Matthew Zhang
АктёрKratz
Николь Тейлор Ведель

Николь Тейлор Ведель

Nicole Taylor Wedel
АктрисаClaire

Сценаристы

К.Х. Гринблатт

К.Х. Гринблатт

C.H. Greenblatt
Сценарист
Кевин Крамер

Кевин Крамер

Kevin Kramer
Сценарист
Шэйн Хотон

Шэйн Хотон

Shane Houghton
Сценарист
Амалия Левари

Амалия Левари

Amalia Levari
Сценарист

Продюсеры

К.Х. Гринблатт

К.Х. Гринблатт

C.H. Greenblatt
Продюсер
Дерек Эваник

Дерек Эваник

Derek Evanick
Продюсер
Уильям Рейсс

Уильям Рейсс

William Reiss
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталия Франкова

Наталия Франкова

Актриса дубляжа
Ирина Савина

Ирина Савина

Актриса дубляжа
Александр Матвеев

Александр Матвеев

Актёр дубляжа
Николай Быстров

Николай Быстров

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Композиторы

Эго Плам

Эго Плам

Ego Plum
Композитор