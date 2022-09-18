Фантастический триллер о восстании взбесившегося робота-охранника, который дает достойный отпор хакерам.



Одна из ведущих корпораций в области кибербезопасности Thule разрабатывает инновационное решение для снижения расходов — искусственный интеллект M.A.N.A. Эта система предназначена для защиты баз данных компании и успешно выполняет свою задачу, пока в здание не проникают трое опасных хакеров, стремящихся получить доступ к ценной информации. Разъяренный робот начинает угрожать не только злоумышленникам, но и сисадминам, работающим в корпорации. Теперь людям предстоит объединиться, чтобы выжить и противостоять искусственному интеллекту, оказавшемуся умнее, чем его создатели.



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