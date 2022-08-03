Керосин (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Керосин
Драма73 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Трогательная драма о пожилой женщине, которая не готова опускать руки. Павле не стоит объяснять, что такое тотальное одиночество – в 83 года она знает об этом всё. Ее муж Петр Иванович давно умер, соседи по поселку разъехались, большинство домов сгорело в страшном пожаре, а единственный магазин закрылся. Дети и внуки навещают Павлу редко, пообщаться удается разве что с курицей. Но вопреки обстоятельствам, старушка умудряется радоваться жизни. Меньше всего пенсия похожа на отдых, но эта бабушка справляется с любыми тяготами жизни.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ЮРРежиссёр
Юсуп
Разыков
- ЕСАктриса
Елена
Сусанина
- ВМАктёр
Валерий
Маслов
- Актриса
Инна
Степанова
- АБАктриса
Анна
Беленькая
- ГМАктёр
Григорий
Молотов
- СГАктёр
Сергей
Генкин
- ИРАктёр
Иван
Рыжиков
- ОШАктриса
Олеся
Шадрина
- НКАктёр
Николай
Кудымов
- СААктёр
Сергей
Атрощенко
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- АГПродюсер
Александр
Гадалов
- ДЛПродюсер
Денис
Лузанов
- ЮРПродюсер
Юсуп
Разыков
- ММПродюсер
Михаил
Молотов
- ЕЛМонтажёр
Елена
Лузанова
- ЮМОператор
Юрий
Михайлишин
- ЮКОператор
Юрий
Крочук
- ССКомпозитор
Сергей
Старостин