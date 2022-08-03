Керосин (фильм, 2019) смотреть онлайн

Трогательная драма о пожилой женщине, которая не готова опускать руки. Павле не стоит объяснять, что такое тотальное одиночество – в 83 года она знает об этом всё. Ее муж Петр Иванович давно умер, соседи по поселку разъехались, большинство домов сгорело в страшном пожаре, а единственный магазин закрылся. Дети и внуки навещают Павлу редко, пообщаться удается разве что с курицей. Но вопреки обстоятельствам, старушка умудряется радоваться жизни. Меньше всего пенсия похожа на отдых, но эта бабушка справляется с любыми тяготами жизни.

