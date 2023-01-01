Кэндимэн 2: Прощание с плотью (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Новый Орлеан. Произнеси пять раз его имя, и он появится. Железный крюк вместо руки да пчелы, летающие вокруг него. Когда - то, сразу после окончания гражданской войны в США, чернокожий раб Дэниел Робитайл пострадал за свою любовь к белой девушке Кэролайн. Отец возлюбленной вместе с другими богатыми землевладельцами отрезали кисть руки раба, обмазали тело медом и оставили того умирать в чистом поле под палящим солнцем и роящими над ним злыми пчелами. Смерть была медленной и мучительной. Именно отсюда пошло его прозвище - Кэндимен. В наше время девушка Энни, прямой потомок Кэролайн, неосторожно произносит магическое заклинание, и Кэндимен появляется. Вместе с ним появляются и многочисленные трупы...



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