Katy Perry - World Tour Live (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Кэти Перри живьем - это театр, дерзкая акробатика и, конечно же, хиты. Тур Prismatic - ошеломляющая визуальная постановка, в которой запечатлена вся веселая личность и артистичность Кэти. Давайте же «услышим ее ROAR»! Больше зрелищных концертов - на канале iConcerts HD на кнопке 948



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