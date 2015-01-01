Katy Perry - World Tour Live (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Katy Perry - World Tour Live
Концерты115 мин18+
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Сюжет
Кэти Перри живьем - это театр, дерзкая акробатика и, конечно же, хиты. Тур Prismatic - ошеломляющая визуальная постановка, в которой запечатлена вся веселая личность и артистичность Кэти. Давайте же «услышим ее ROAR»! Больше зрелищных концертов - на канале iConcerts HD на кнопке 948
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