Katy Perry - The Prismatic World Tour (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

The Prismatic World Tour Live — взрыв эмоций, поразительный артистизм, смелая акробатика и, разумеется, все хиты. Этот фильм-концерт — удивительная визуальная постановка, которая выражает самую суть веселого характера и художественных взглядов Кэти. Благодаря просторной инновационной сцене Prismatic Tour Кэт�и разделяет важные моменты со своими фанатами в уникальной атмосфере единения с музыкой. Постановка состоит из семи тематических актов, и в ней звучат хит за хитом. The Prismatic World Tour Live удивительно точно передает восторженное настроение, цвет и энергетику феерического концерта Кэти Перри.



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