Сюжет

Выступление Кэти Перри на фестивале Rock In Rio в Бразилии в 2015 году. Во время шоу прозвучали хиты Part Of Me и Wide Awake.



