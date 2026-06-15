Кассандра
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Кассандра

Фильм Кассандра

2026, Кассандра
Фэнтези, Триллер16+
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О фильме

Начало 1980-х. Девушка, переживающая тяжёлую утрату, каждую ночь просыпается все более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой албасты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.

Страна
Кыргызстан
Жанр
Драма, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Кассандра»