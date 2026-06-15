Фильм Кассандра

Начало 1980-х. Девушка, переживающая тяжёлую утрату, каждую ночь просыпается все более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой албасты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.

