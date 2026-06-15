Фильм Кассандра

О фильме
Начало 1980-х. Девушка, переживающая тяжёлую утрату, каждую ночь просыпается все более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения она отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой албасты — древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.
СтранаКыргызстан
ЖанрДрама, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
- БПРежиссёр
Бекзат
Пирматов
- ЕААктёр
Енлик
Айымгазы
- ККАктриса
Кулайым
Каныметова
- АКАктёр
Айнура
Качкынбек кызы
- ШААктриса
Шаршекуль
Аманова
- ЖКАктёр
Жаннат
Керимбаев
- ЖКАктёр
Жаннатбек
Керимбаев
- ЭДАктёр
Эльдияр
Джарашев
- ДССценарист
Дмитрий
Сое
- БПСценарист
Бекзат
Пирматов
- АШПродюсер
Асель
Шерниязова
- МСПродюсер
Медер
Суйундуков
- ЭОПродюсер
Элнура
Осмоналиева
- АИПродюсер
Айжан
Иманкулова
- АДПродюсер
Асель
Давлетова
- БЛХудожница
Бермет
Лазарева
- МЖКомпозитор
Мурзалы
Жеенбаев