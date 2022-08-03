Каспер (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Casper
Фэнтези95 мин6+
О фильме
Главный герой фильма — маленькое дружелюбное приведение по имени Каспер, не желающее походить на своих хулиганствующих собратьев.Его дружба с девочкой-подростком Кэт помогает ей и ее отцу, доктору Харви, справиться с опасностями, поджидающими их в населенном призраками доме.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
