Каспер (фильм, 1995) смотреть онлайн

Главный герой фильма — маленькое дружелюбное приведение по имени Каспер, не желающее походить на своих хулиганствующих собратьев.Его дружба с девочкой-подростком Кэт помогает ей и ее отцу, доктору Харви, справиться с опасностями, поджидающими их в населенном призраками доме.

