Каспер
Wink
Фильмы
Каспер

Каспер (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Casper
Фэнтези95 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Главный герой фильма — маленькое дружелюбное приведение по имени Каспер, не желающее походить на своих хулиганствующих собратьев.Его дружба с девочкой-подростком Кэт помогает ей и ее отцу, доктору Харви, справиться с опасностями, поджидающими их в населенном призраками доме.

Страна
США
Жанр
Фэнтези
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каспер»