Wink
Фильмы
Картина
Актёры и съёмочная группа фильма «Картина»

Актёры и съёмочная группа фильма «Картина»

Режиссёры

Григорий Козлов

Григорий Козлов

Режиссёр

Актёры

Татьяна Домбровская

Татьяна Домбровская

Актриса
Василий Качалов

Василий Качалов

Актёр

Сценаристы

Владимир Капнинский

Владимир Капнинский

Сценарист

Художники

Светозар Русаков

Светозар Русаков

Художник
Татьяна Домбровская

Татьяна Домбровская

Художница

Монтажёры

Лидия Сазонова

Лидия Сазонова

Монтажёр

Операторы

Нина Климова

Нина Климова

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор