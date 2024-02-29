Этот фильм пока недоступен
Кармен (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Одинокая женщина ищет свое место в мире после смерти брата-священника. Тонкая драма с Наташей Макэлхоун, разворачивающаяся на фоне живописных мальтийских пейзажей.
Мальта, 1980-е годы. По правилам местной католической церкви старшие сестры священников должны посвящать жизнь заботе о братьях. Такая женщина должна стать домохозяйкой при священнослужителе, ей запрещается получать образование и зарплату, а также заводить семью. Кармен жила так еще с подросткового возраста и с тех пор стала незаметной тенью, одетой во все черное. Когда ее брат умирает, она собирает вещи в чемодан, надевает красное платье и бродит по городу, пытаясь понять, как жить дальше.
Присоединиться к ее поискам позволит «Кармен» — фильм 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Валери
Буагияр
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- СЛАктёр
Стивен
Лав
- МФАктриса
Микела
Фарруджа
- РКАктёр
Ричард
Кларкин
- ПГАктёр
Питер
Галеа
- ГЗАктёр
Генри
Заммит Кордина
- АААктёр
Андре
Агиус
- ПФАктриса
Полин
Фенек
- ППАктёр
Пол
Портелли
- ШЗАктёр
Шакиб
Зиди
- ВБСценарист
Валери
Буагияр
- ЭМСценарист
Энн-Мари
МакДоналд
- КАПродюсер
Корал
Аикен
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДБХудожник
Джон
Банторп
- МЛМонтажёр
Мэтт
Лион