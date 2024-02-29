Кармен (фильм, 2022) смотреть онлайн

Одинокая женщина ищет свое место в мире после смерти брата-священника. Тонкая драма с Наташей Макэлхоун, разворачивающаяся на фоне живописных мальтийских пейзажей.



Мальта, 1980-е годы. По правилам местной католической церкви старшие сестры священников должны посвящать жизнь заботе о братьях. Такая женщина должна стать домохозяйкой при священнослужителе, ей запрещается получать образование и зарплату, а также заводить семью. Кармен жила так еще с подросткового возраста и с тех пор стала незаметной тенью, одетой во все черное. Когда ее брат умирает, она собирает вещи в чемодан, надевает красное платье и бродит по городу, пытаясь понять, как жить дальше.



