Фильм Карманные деньги
1976, L'argent de poche
Драма, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ФТРежиссёр
Франсуа
Трюффо
- ШМАктриса
Шанталь
Мерсье
- ЖСАктёр
Жан-Франсуа
Стевенен
- ФДАктёр
Франсис
Девламенк
- НФАктриса
Николь
Феликс
- ВТАктриса
Виржини
Тевене
- ТТАктриса
Таня
Торренс
- ЖКАктёр
Жан-Мари
Керайон
- ДЛАктриса
Джейн
Лобр
- КДАктёр
Клаудио
Де Люка
- ФДАктёр
Франк
Де Люка
- БДАктёр
Бруно
Ду Лува
- ЕТАктриса
Ева
Трюффо
- СМАктёр
Себастьен
Марк
- ФГАктёр
Филипп
Голдманн
- ПБАктриса
Паскаль
Брюшо
- ЖДАктёр
Жорж
Демусо
- ГАктёр
Грегори
- МБАктёр
Марсель
Бербер
- МДАктриса
Моник
Дюри
- ЖГАктёр
Жан-Франсис
Гондр
- КЛАктёр
Кристиан
Лентретьен
- ЖЛАктёр
Жан-Марк
Лентретьен
- РТАктёр
Ролан
Тено
- ФТАктёр
Франсуа
Трюффо
- ЛТАктриса
Лаура
Трюффо
- ФТСценарист
Франсуа
Трюффо
- СШСценарист
Сюзанн
Шиффман
- ФТПродюсер
Франсуа
Трюффо
- ЯДМонтажёр
Ян
Деде
- ПГОператор
Пьер-Вильям
Гленн