Карьеристки (фильм, 1997) смотреть онлайн

Драмеди «Карьеристки» — фильм 1997 года о сложных, запутанных отношениях и событиях, которые невозможно забыть.



Ханна и Энни были лучшими подругами во времена учебы в университете. Прошло шесть лет, у каждой теперь своя жизнь, но Энни приезжает в Лондон, чтобы встретиться с Ханной. Совместная прогулка по городу постепенно превращается в путешествие в прошлое: девушки вспоминают студенческие годы, первую любовь, разочарования и неудачи. Старые знакомые появляются на их пути, заставляя снова пережить былые обиды и радости.



Смотреть фильм «Карьеристки» будет интересно тем, кто ценит неторопливое камерное кино о дружбе, утраченной молодости и взрослении. Это не столько картина про карьеру, сколько честный разговор о том, как люди меняются со временем, но прошлое все равно остается с нами.

