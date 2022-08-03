Короткометражный фильм «Карантин» — это история про отважного бухгалтера Ирину, которая посреди массовой пандемии решает отправиться в офис, чтобы перевести зарплаты работникам фирмы. Однако ее план рушится, когда она встречает охранника Бориса — параноика, который охраняет офис не только от грабителей, но и от самого вируса.

