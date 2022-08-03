Карантин
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Карантин (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Карантин
Комедия, Короткометражка14 мин18+

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О фильме

Короткометражный фильм «Карантин» — это история про отважного бухгалтера Ирину, которая посреди массовой пандемии решает отправиться в офис, чтобы перевести зарплаты работникам фирмы. Однако ее план рушится, когда она встречает охранника Бориса — параноика, который охраняет офис не только от грабителей, но и от самого вируса.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
SD
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
9.3 IMDb