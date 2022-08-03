Карантин (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Карантин
Комедия, Короткометражка14 мин18+
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О фильме
Короткометражный фильм «Карантин» — это история про отважного бухгалтера Ирину, которая посреди массовой пандемии решает отправиться в офис, чтобы перевести зарплаты работникам фирмы. Однако ее план рушится, когда она встречает охранника Бориса — параноика, который охраняет офис не только от грабителей, но и от самого вируса.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоSD
Время14 мин / 00:14
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
9.3 IMDb