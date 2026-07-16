Карантин
Wink
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Карантин
2015, Containment
Ужасы, Фантастика76 мин18+

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Карантин (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Однажды без предупреждения и объяснений целый район города закрыли на карантин. Ни воды, ни электричества. Запертые люди начали нервничать. Объединив усилия, они решили сбежать.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карантин»