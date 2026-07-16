Карантин (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Однажды без предупреждения и объяснений целый район города закрыли на карантин. Ни воды, ни электричества. Запертые люди начали нервничать. Объединив усилия, они решили сбежать.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ЛБАктриса
Луиза
Брили
- ШРАктриса
Шила
Рид
- ЛРАктёр
Ли
Росс
- БПАктёр
Билли
Постлетуэйт
- ПНАктриса
Пиппа
Никсон
- ЭЛАктёр
Эндрю
Люн
- КГАктриса
Клер
Гризли
- ГСАктёр
Гэбриел
Сеньор
- УХАктёр
Уолтер
Хендрикс III
- ДБАктриса
Джилл
Бьюкэнэн
- ХЧАктриса
Ханна
Чалмерс
- ПДАктриса
Пенни
Джудд
- КЛАктёр
Кристос
Лоутон
- ДТАктёр
Декстер
Тиллис
- БМАктёр
Бхарат
Мистри
- ДЧАктёр
Джон
Чарльз Диксон
- ДФАктёр
Джеймс
Френсис Эндрюс
- ДМАктёр
Джим
Мэйдмент
- ШЛАктёр
Шаз
Ланкастер
- ДЛАктёр
Джонни
Ли Райт
- ДКАктриса
Джанет
Куман
- МСАктёр
Марк
Сэйнт Джон Ридли
- ДФАктриса
Даниэль
Флетчер
- ППАктёр
Пол
Пуг
- РМАктёр
Роджер
Митчелл
- АБАктриса
Андреа
Болдуин
- ТДАктёр
Том
Доак
- ПСПродюсер
Пит
Смит