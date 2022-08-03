Карандаш и Клякса — веселые охотники (фильм, 1954) смотреть онлайн

Карандаш и Клякса — веселые охотники
9 мин6+

О фильме

Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив еe, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. С трудом сняв их, приятели бросаются преследовать лису, но и та благополучно уходит от них.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb