Карандаш и Клякса — веселые охотники (фильм, 1954) смотреть онлайн

Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив еe, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. С трудом сняв их, приятели бросаются преследовать лису, но и та благополучно уходит от них.

