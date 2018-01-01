Wink
Детям
Капитан семи морей
Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан семи морей»

Режиссёры

Ян Штольц

Jan Stoltz
Режиссёр

Актёры

Норман Эндрес

Norman Endres
Актёр
Жюль Херман

Jule Hermann
АктрисаBonnie
Юлиан Мануэль

Julian Manuel
АктёрRatte
Антон Петцольд

Anton Petzold
АктёрKäpt'n Sharky
Аксель Праль

Axel Prahl
АктёрAlter Bill
Ребекка Уолш

Rebecca Walsh
АктрисаCapt'n Sharky