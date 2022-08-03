Капитан семи морей
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Капитан семи морей

Капитан семи морей (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Capt'n Sharky
Мультфильм, Боевик73 мин6+

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О фильме

Экранизация серии книг немецкой писательницы Ютты Лангройтер про капитана Шарки. Это смелый маленький мальчик, который становится самым настоящим пиратом и бороздит просторы океана в поисках приключений. На этот раз Шарки скрывается от королевской гвардии, кочуя по экзотическим странам.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мультфильм, Боевик, Приключения, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb