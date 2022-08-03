Капитан семи морей (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Capt'n Sharky
Мультфильм, Боевик73 мин6+
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О фильме
Экранизация серии книг немецкой писательницы Ютты Лангройтер про капитана Шарки. Это смелый маленький мальчик, который становится самым настоящим пиратом и бороздит просторы океана в поисках приключений. На этот раз Шарки скрывается от королевской гвардии, кочуя по экзотическим странам.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Мюзикл, Мультфильм, Боевик, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb