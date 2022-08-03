Капитан семи морей (фильм, 2018) смотреть онлайн

Экранизация серии книг немецкой писательницы Ютты Лангройтер про капитана Шарки. Это смелый маленький мальчик, который становится самым настоящим пиратом и бороздит просторы океана в поисках приключений. На этот раз Шарки скрывается от королевской гвардии, кочуя по экзотическим странам.

