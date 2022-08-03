Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант (фильм, 2019) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Приключенческий мультфильм из популярной норвежской франшизы — о мальчике и девочке, которых по ошибке преследует известный пират Саблезуб, а также злобный вампир и его боевые обезьяны. Молодой пират Пинки отдыхает после приключений с капитаном Саблезубом в гостях у семьи девочки Вероники. Та, в свою очередь, изнывает от скуки и работы в кафе, мечтая уйти в пираты. Тем временем сам Саблезуб охотится за волшебным бриллиантом, который может исполнять желания. Но заветного артефакта уже и след простыл — его украл Бальтазар, слуга вампира Мага Хана. Тот планирует с его помощью снова получить возможность выходить на солнце, но его желанию сбыться не суждено — бриллиант похищает мальчик Марко, очень похожий на Пинки. Теперь из-за вездесущих слухов у бывшего члена команды капитана Саблезуба и его подруги Вероники начинаются серьезные проблемы. Что их ждет дальше, узнаете, если будете смотреть онлайн мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» (2019) онлайн на Wink.
СтранаНорвегия
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD, SD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
- ММРежиссёр
Марит
Мум Оне
- РАРежиссёр
Расмус
А. Сивертсен
- КХАктёр
Карре
Хаген Сиднесс
- ССАктриса
Сири
Скьеггедаль
- ЛВАктёр
Леонард
Валестранд Эйке
- ИЛАктриса
Ида
Леонора Валестранд Эйке
- БКАктёр
Бартек
Камински
- ШФАктриса
Шарлотта
Фрогнер
- ЙЭАктёр
Йон
Эйгарден
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- ТФАктёр
Тронд
Фауса Аурвааг
- ЯМАктёр
Ян
Мартин Йонсен
- ТФСценарист
Тери
Формо
- ОХПродюсер
Ове
Хайборг
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ОГАктриса дубляжа
Оксана
Гринько
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин