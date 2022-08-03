Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант (фильм, 2019) смотреть онлайн

Приключенческий мультфильм из популярной норвежской франшизы — о мальчике и девочке, которых по ошибке преследует известный пират Саблезуб, а также злобный вампир и его боевые обезьяны. Молодой пират Пинки отдыхает после приключений с капитаном Саблезубом в гостях у семьи девочки Вероники. Та, в свою очередь, изнывает от скуки и работы в кафе, мечтая уйти в пираты. Тем временем сам Саблезуб охотится за волшебным бриллиантом, который может исполнять желания. Но заветного артефакта уже и след простыл — его украл Бальтазар, слуга вампира Мага Хана. Тот планирует с его помощью снова получить возможность выходить на солнце, но его желанию сбыться не суждено — бриллиант похищает мальчик Марко, очень похожий на Пинки. Теперь из-за вездесущих слухов у бывшего члена команды капитана Саблезуба и его подруги Вероники начинаются серьезные проблемы. Что их ждет дальше, узнаете, если будете смотреть онлайн мультфильм «Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» (2019) онлайн на Wink.

