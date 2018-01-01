Wink
Детям
Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама
Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама»

Режиссёры

Йон Андреас Андерсен

John Andreas Andersen
Режиссёр
Лиза Мари Гамлем

Lisa Marie Gamlem
Режиссёр

Актёры

Тува Новотны

Tuva Novotny
АктрисаFrida
Йон Эйгарден

Jon Øigarden
АктёрPrince Badal
Фритьов Сохейм

Fridtjov Såheim
АктёрBjørn Barsk
Нильс Йорген Каалстад

Nils Jørgen Kaalstad
АктёрKonrad
Андерс Баасмо Кристиансен

Anders Baasmo
АктёрKing Rufus
Пиа Тьелта

Pia Tjelta
АктрисаRosa
Одд Магнус Уильямсон

Odd-Magnus Williamson
АктёрLangemann
Карре Хаген Сиднесс

Kyrre Haugen Sydness
АктёрCaptain Sabertooth
Роберт Скйэрстад

Robert Skjærstad
АктёрSkalken
Янне Формоэ

Janne Formoe
АктрисаMain Guard

Сценаристы

Ларс Гудместад

Lars Gudmestad
Сценарист
Тери Формо

Terje Formoe
Сценарист

Продюсеры

Фредерик Ховард

Frederick Howard
Продюсер

Художники

Лек Чайян Чунсуттиват

Lek Chaiyan Chunsuttiwat
Художник

Монтажёры

Йенс Кристиан Фодстад

Jens Christian Fodstad
Монтажёр

Операторы

Йон Андреас Андерсен

John Andreas Andersen
Оператор