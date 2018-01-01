Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама»

WinkДетямКапитан Саблезуб и сокровища Лама РамаАктёры и съёмочная группа фильма «Капитан Саблезуб и сокровища Лама Рама»
Актёры
АктрисаFrida
Тува НовотныTuva Novotny
АктёрPrince Badal
Йон ЭйгарденJon Øigarden
АктёрBjørn Barsk
Фритьов СохеймFridtjov Såheim
АктёрKonrad
Нильс Йорген КаалстадNils Jørgen Kaalstad
АктёрKing Rufus
Андерс Баасмо КристиансенAnders Baasmo
АктрисаRosa
Пиа ТьелтаPia Tjelta
АктёрLangemann
Одд Магнус УильямсонOdd-Magnus Williamson
АктёрCaptain Sabertooth
Карре Хаген СиднессKyrre Haugen Sydness
АктёрSkalken
Роберт СкйэрстадRobert Skjærstad
АктрисаMain Guard