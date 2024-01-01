Капитан Мико (фильм, 2024) смотреть онлайн

Циничный полицейский выходит на тропу войны с преступностью, когда трагедия ставит под сомнение его профессиональные принципы. Криминальная драма «Капитан Мико» — фильм о лихих 90-х в Словакии.



Капитана Мики Мико сложно назвать добропорядочным полицейским. Он отлично знает, как балансировать на грани дозволенного, и разбирается в криминальном мире лучше любого мафиози. Однажды ему в напарники назначают лейтенанта Молнара, новичка с непоколебимыми принципами. Тот твердо намерен вести бескомпромиссную охоту на мафию, и постепенно Мико и Молнар понимают, что у них есть общая цель. Они начинают давить на коррумпированных бизнесменов, прикрывающих преступников, чем вызывают интерес спецслужб и печально известного криминального босса Берци.



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