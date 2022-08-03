Wink
Фильмы
Кантемир

Кантемир (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Kantemir
Ужасы, Триллер80 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Группа актеров собирается в отдаленном городке, который находится в Новой Англии, чтобы репетировать тайные сцены для фильма для того, чтобы погрузиться в кошмарный мир, где в реальной жизни актеров отражаются ужасные истории из пьесы.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
3.3 IMDb