Канело Альварес vs Дэнни Джейкбос (фильм, 2019) смотреть онлайн

Канело Альварес vs Дэнни Джейкбос
2019, Canelo Alvarez vs Danny Jacobs
Спортивный77 мин18+
Одна из невероятно заметных частей становления самого звездного боксера современности – Канело Альвареса. В объединительном поединке против Дэнни Джейкобса на кону стояло сразу три титула чемпиона мира во втором среднем весе. Триумф приблизит победителя к званию абсолютного чемпиона мира и, как следствие, к величию. Один из главных боев 2019 года.

Спортивный
77 мин / 01:17

