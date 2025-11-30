Канело Альварес vs Дэнни Джейкбос (фильм, 2019) смотреть онлайн

Одна из невероятно заметных частей становления самого звездного боксера современности – Канело Альвареса. В объединительном поединке против Дэнни Джейкобса на кону стояло сразу три титула чемпиона мира во втором среднем весе. Триумф приблизит победителя к званию абсолютного чемпиона мира и, как следствие, к величию. Один из главных боев 2019 года.

