Кан Даниэль: Мой парад
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Кан Даниэль: Мой парад
7.42023, Kang Daniel: My Parade
Концерты, Музыка97 мин18+

Кан Даниэль: Мой парад (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Одна из самых ярких звезда k-pop находит силы и вдохновение на сольную карьеру, устроив незабываемый концерт для фанатов. Документальный проект «Кан Даниэль: Мой парад» — фильм о поиске себя и завораживающей музыке.

После яркой и взрывной карьеры в составе популярного k-pop коллектива Wanna One Кан Даниэль решился на сольную карьеру. В самом начале пути его поджидали препятствия, на которые он сам никак не мог повлиять, но именно в это время он нашел свой истинный голос и самые эффектные образы. Теперь, выпустив первый альбом, он вновь выходит на сцену перед поклонниками, собравшимися в Сеуле. Так начинается его масштабный мировой тур. Команда фильма сопровождает артиста на репетициях, берет интервью у него и близких ему людей, пытаясь раскрыть внутреннее состояние певца перед самым важным моментом в его творческом пути.

Как претворить мечту в реальность, расскажет «Кан Даниэль: Мой Парад». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Концерты, Музыка
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.1 IMDb