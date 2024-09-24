Одна из самых ярких звезда k-pop находит силы и вдохновение на сольную карьеру, устроив незабываемый концерт для фанатов. Документальный проект «Кан Даниэль: Мой парад» — фильм о поиске себя и завораживающей музыке.



После яркой и взрывной карьеры в составе популярного k-pop коллектива Wanna One Кан Даниэль решился на сольную карьеру. В самом начале пути его поджидали препятствия, на которые он сам никак не мог повлиять, но именно в это время он нашел свой истинный голос и самые эффектные образы. Теперь, выпустив первый альбом, он вновь выходит на сцену перед поклонниками, собравшимися в Сеуле. Так начинается его масштабный мировой тур. Команда фильма сопровождает артиста на репетициях, берет интервью у него и близких ему людей, пытаясь раскрыть внутреннее состояние певца перед самым важным моментом в его творческом пути.



Как претворить мечту в реальность, расскажет «Кан Даниэль: Мой Парад». Фильм 2024 года смотреть онлайн можно на Wink.

