Камилла Клодель, 1915
Актёры и съёмочная группа фильма «Камилла Клодель, 1915»

Режиссёры

Брюно Дюмон

Bruno Dumont
Режиссёр

Актёры

Жюльет Бинош

Juliette Binoche
АктрисаCamille Claudel
Роберт Лерой

Robert Leroy
АктёрLe médecin
Жан-Люк Венсан

Jean-Luc Vincent
АктёрPaul Claudel
Мэрион Келлер

Marion Keller
АктрисаMlle Blanc
Эммануэль Кауффман

Emmanuel Kauffman
АктёрLe prêtre

Сценаристы

Брюно Дюмон

Bruno Dumont
Сценарист
Поль Клодель

Paul Claudel
Сценарист

Продюсеры

Рашид Бушареб

Rachid Bouchareb
Продюсер
Жан Бреа

Jean Bréhat
Продюсер

Художники

Ритон Дюпир-Клеман

Riton Dupire-Clément
Художник
Александра Чарльз

Alexandra Charles
Художница

Монтажёры

Брюно Дюмон

Bruno Dumont
Монтажёр